即棄杯生產過程排溫室氣體　環團籲6連鎖餐飲店以重用杯取代

環團聯同大學的研究發現，重用杯在13評項環境影響類別中表現較即棄杯好，即使重用杯需清洗等，但仍能較即棄杯節省能源及污染，包括用少逾30%的水。團體指即棄杯的排放集中於生產過程，即使做好回收仍難減污染。

綠色和平聯同科技大學、城市大學的科研團隊首次針對東亞地區，例如台北、東京、香港及釜山，過去一年分析重用杯服務提供者營運數據等，並比較和分析即棄紙杯及回收膠杯，由生產、運輸、銷售、使用、拋棄的整個生命周期中所產生的環境影響。

其中，研究於香港發現平均每個重用杯比即棄紙杯及回收再造的膠杯，能減少25%溫室氣體排放、37%水資源及34%人體有害毒性。環團進一步分析指，若本港6間連鎖餐飲店，以重用系統以取代即棄，除了可減少一年逾2.2億個即棄杯廢物量，更比即棄杯節省一系列環境資源及減少污染。

香港科技大學可持續發展學部梅珂(MeikeSAUERWEIN)續指，愈多人選擇借用系統的重用杯代替即棄杯，節省愈多環境資源及減少污染排放。愈大型的店舖亦擁有更大潛力推動重用杯節能，以及進一步節省碳排放及水資源等環境資源。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，是次研究證實，重用杯比起即棄杯和回收再造膠杯，更有效節省環境資源及減少污染。聯合國《全球塑膠公約》會議亦已提出訂立重用率目標，她認為只側重廢物回收作為政策及企業ESG的目標已過時，促請本港大型連鎖食肆推行重用餐具借還系統，及早應對即棄膠餐具管制。