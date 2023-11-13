拍攝並發布前女友裸照影片　27歲溜冰教練判囚12個月

曾任溜冰教練的27歲男子，於就讀中三時曾拍下當時只有14歲的女友裸照及影片並作收藏。其後他聲稱在網上討論區見到有網友提出交換女伴私密照，為想看他人女友的色情照，遂把珍藏的前女友裸照上載。該漢於前年被捕，並在其手機等發現該事主的裸照及影片。該漢早前於區院承認非禮、製作及發布兒童色情物品等9罪，暫委法官王證瑜今日(13日)判處被告監禁12個月。法官指報告顯示被告重犯機會中至高，而且事主早已表明要求被告刪除相片及照片，但被告不單一直保存，且為看他人色情照自私自利地發布照片，應判處監禁。

代號K.C.H.W.(27歲)的被告，承認2項非禮、1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項製作兒童色情物品、1項發布兒童色情物品，以及3項管有兒童色情物品罪。案發時間為2012年至2020年9月，涉及的均為同一事主X。辯方求情指，本案涉及行為已是10年前，被告已有改變，望可判處非監禁式刑罰。法官則表示，雖然報告指被告沒有孌童僻或偏差性行為，但仍須判處阻嚇性判刑，特別是在製作、管有及發布色情物品方面尤為嚴重，故應判處監禁。

案情指在2012年，16歲的被告及14歲的X為中三同班同學，於同年12月成為情侶，但於翌年11月分手。2人曾進行親密行為及拍下過程，X亦會應被告要求自拍裸照或不雅照發送給被告。2012年12月某日至翌年11月，被告兩度在教室非禮X，揭起其上衣觸碰X胸部；被告亦曾於同段時間帶X到他住所，撫摸X的胸、腰及臀部，且用手機拍下過程。被告亦曾要X替他手淫至射精。

X於2016年中轉校，直至2020年8月，舊校訓導主任向X稱，網上討論區流傳她的裸照及不雅照。被告最終被捕，警方在他房內發現3張顯示X胸部的打印照片，又在其手機等發現X16歲前拍下逾400張不雅照及33段影片。被告在警誡下稱，見到有人在網上討論區邀請交換女伴的色情照。他想看別人女友的色情照，便將X的影像發送他人，但對方沒有向他發送色情照作交換。

案件編號：DCCC 258/ 2023