新義安泰龍遇刀手狂斬喪命　和勝和「紋身忠」謀殺罪成囚終身

黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇伏喪命，黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠於案發後11年後投案。他否認一項謀殺罪，案件本月2日在高等法院開審。經審訊後陪審團今早(15日)約10時半開始退庭商議裁決，在商議了約兩小時後，陪審團一致裁定被告謀殺罪成，高院法官張慧玲依例判處被告終身監禁。

54歲男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。本案同意事實指，李蘊剛、勞展宏(綽號「貓仔」)、李鎮江在2011年因事件受審，結果被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終身。另一名男子楊文廷(綽號「傻佬庭」)亦被控謀殺罪，結果獲判無罪。

承認事實續指，案發當日清晨，3輛已報失的私家車，被發現在大埔燒毀，3車內分別有刀、背囊、口罩等。執法人員未有發現被告的指模。梁在2009年8月1日經落馬洲口岸離港，2020年1月21日他到灣仔警署投案。期間，他並無出入境紀錄。控方指，梁國忠是謀殺案主腦，2006年被「泰龍」爆樽扑頭，3年後安排手下報復。雖然紀錄顯示，他在案發前離港，但控方指，案發當日他坐「大飛」回港犯案，並非不在場。

這次審訊中，「泰龍」手下的文沛盈，以及當日負責「睇水」的前和勝和成員林家俊，均以特赦證人身份作供。其中林稱，「泰龍」案發數年前曾跟「紋身忠」吵架，以他理解，今次事件屬於尋仇，但同意事前有清晰指示不要傷及要害，認為本來斬「泰龍」，只是想教訓對方。文則指，早年「泰龍」襲擊「紋身忠」後，因怕遭「翻啅」，特意加派人手保護。

案件編號：HCCC 252/2020