內地院校免試招生增至138間　DSE學生明年3月起可報名

國家教育部公布2024/25學年內地高校招收香港中學文憑試(DSE)學生計劃，當中參與免試收生計劃的內地高等院校數目，將從去年的132間增加至138間，分布於21個省或直轄市及1個自治區。香港教育局今日(16日)表示，有意參加的學生可於明年3月1日至31日期間登入指定網站報名，並於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於同月23日前登入查閱審核結果。

所有通過報名資格審核的考生須於明年4月30日前繳交460港元的報名費，各參與免試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試。院校將於明年7月下旬公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

免試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面為公民與社會發展科達標，其餘3個核心科目，即中國語文科、英國語文科及數學科的分數總和須為8分或以上，且每個科目的分數不可低於2分。

此外，國家教育部與教育局將合辦「2024/25學年內地高等教育展」，並在今年12月2日至3日於香港會議展覽中心舉行，學生、教師及家長屆時可親臨教育展了解免試收生計劃，詳情稍後公布。至於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，而相關資助額由2022/23學年起增加，為在內地升學的香港學生提供更適切支援。