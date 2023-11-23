大老山隧道11.26起實施「易通行」　來回行車線由7條減至4條

大老山隧道周日(26日)早上5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過易通行繳交隧道費，無須停車或排隊付款；所有人手收費亭及快易通車道將會取消，收費廣場來回行車線亦將由7條減至4條。為配合實施易通行，大老山隧道一帶會由周日凌晨1時起，分階段實施臨時交通安排，當中隧道來回方向及其支路，將會由凌晨4時至5時臨時封閉，期間通宵專營巴士路線N680須改道行經獅子山隧道。

運輸署署長李頌恩指，現時已有6條政府收費隧道實施易通行，包括獅子山隧道、青沙管制區、城門隧道及三條過海隧道，平均每日處理約43萬架次車流，運作大致暢順，呼籲未設定自動繳費方式的車主盡快設定。李續指，易通行今年內將廣展至香港仔隧道，現正處於測試階段，稍後將公布實施日期。她又提到，政府將於2025年收回大欖隧道的擁有權，屆時將再實施易通行，重申無意提早實行。

運輸署首席運輸主任何均衡指，易通行實施逾半年，署方現已發出逾81萬張車輛貼，佔全港車輛逾99%，當中約92%車輛已開立易通行戶口，約73%車輛已設立自動繳費方式。何續指，易通行5月起實施至今，共處理5,500萬宗隧道費交易，當中未有準時繳交費用而被徵收附加費的車主，佔整體車流量約0.3%；而未有繳付隧道費及首筆附加費而被徵收額外附加費的車主，則佔整體車流量約0.1%。至於署方正計劃向裁判官申請追討的車主約6,000宗，佔整體車流量0.01%。