研究指50%受訪青年不信任政府　逾80%對關愛隊及三會沒興趣

近年政府致力推動青年工作，惟外界反映成效不彰。有研究組織近日進行調查，發現逾40%受訪青年表明不信任政府，更有逾50%受訪者認為政府不信任青年。另外，逾80%受訪者坦言對參與關愛隊及委任成為「三會」沒有興趣。

青年創研庫今日（26日）發表有關「連繫青年參與地區治理」研究報告，訪問526名18至34歲青年，發現有41.3%的人表明不同意「你信任特區政府」的說法，又有52.5%的青年人認為政府不信任青年。當中有受訪者表示有朋輩在社會事件後對制度失去信心，對前景感到失落，部分青年不想再參與社會。

報告又發現有82.1%受訪青年對成為「三會」，即分區委員會、防火委員會和滅罪委員會沒有興趣，有82.1%對透過自薦計劃加入地區青年委員會沒有興趣，亦有80.4%對參與關愛隊沒有興趣。事實上，據政府文件顯示在2021至2022年不少「三會」只有低至個位數的青年委員（18至35歲），更有部分為0%，即完全沒有委任青年，例如荃灣區的撲滅罪行委員會。

下月區議會將舉行換屆選舉，報告發現有52.6%的青年人表明不會去投票，或「唔知/難講」。

青年發展組成員召集人潘子鋒指是次研究結果青年對政府的信任較去年上升，相信是因為當局推出不同青年措施，如青年藍圖等，但重申建立信任需要過程，並不會一下子提高，以及提高了就不用推出措施，建議政府多做推廣鞏固青年信任度。

至於逾80%受訪者沒有興趣參加關愛隊和「三會」等，潘認為關不是要所有人都對有關職位有興趣，研究指出有幾成人對職位有興趣，而有人有興趣已經是一個很好的數據，促請當局強化青年連繫社區，但相信要強化不一定要青年加入制度。