14分鐘1宗網騙　有入境人才損失6位數字　指港一啲都唔安全

網絡詐騙愈趨猖獗，招數層出不窮。議員吳傑莊今日(29日)在立法會提出「全面打擊網絡詐騙罪行」的議員議案，冀透過跨界別的協作制度，防範詐騙罪行。議員尚海龍更指有入境的人才反映，剛到香港就收到詐騙電話，被人騙走高達6位數的資金，稱香港網絡環境方便，「但一啲都唔安全」。

吳傑莊引述統計數字，指香港上半年整體科技罪案較去年同期上升47%，高達15,637宗；網上騙案由去年每20分鐘1宗，惡化到今年上半年每14分鐘便有1宗。而近日接連發生懷疑虛擬資產交易平台串謀詐騙，涉款數以億港元計。求助的苦主至今已累積數百人，當中不乏中產和有學識人士，有人失去整副身家，精神大受困擾，有人泣不成聲，有人唔敢同屋企人講獨自躲在公園哭、更有人說要做傻事。

他表示，雖然剛成立了一個民間反詐騙大聯盟，然而單靠民間的力量並不足夠，政府應該牽頭建立一個跨界別的協作制度，有系統地組織金融業界、電訊業界、互聯網業界、科技業界與政府部門合作，更好地透過高科技手段，從源頭堵截網絡詐騙罪行。同時要降低騙徒的獲利機會，政府必須快速攔截可疑網站的資金流向，並且加強與國際執法機構合作，緝捕幕後主腦並凍結其資產。

鑑於社交平台出現偽冒專頁和虛假帳戶，甚至不少騙徒利用知名人士、投資專家或KOL作為招徠，他呼籲政府應該盡快研究訂立法規和行業指引，加強監管社交平台發放專頁和廣告的標準，包括要求社交媒體和電子商貿平台負起責任，適當時機移除欺詐廣告和核實帳戶身份。另一方面要加強宣傳和公眾教育，提高市民的認知和警惕，提升防範網絡詐騙的意識及應對網絡詐騙的能力。政府亦應參考新加坡的做法，透過立法手段，把取締網上騙案和惡意網絡活動的法律門檻降低，以及提供「救助」機制，包括運用商業保險和基金去分攤普羅市民遇騙受害時的損失。

創新及科技界議員邱達根指網絡遭不法之徒利用，成為詐騙渠道，今年頭9個月，網絡及電話詐騙有23,603宗，涉及求職、投資、網上銀行詐騙、而電話騙案則幾乎每個市民都接觸過。其實網絡騙案非香港獨有，世界各國政府皆尋求對策，冀源頭打擊詐騙罪行。他指自已提出的修正案主要是針對電話詐騙，指假冒官員或猜猜我是誰是騙徒的常用招數，根據保安局資料，過去3年的電話騙案持續增加，由2020年的1193宗增至2022年的2,831宗，損失金額由5.7億港元增至10.7億港元。今年頭9個月的電話騙案有2506宗，當中假冒官員佔679宗，而去年假冒官員更高達1290宗，損失逾9億港元。

他說，今年5至7月電訊商已攔截90萬個可疑來電，並向用戶發出逾1,300萬個話音提示或文字訊息，提醒來電是來自香港境外，他主張建立簡單舉報機制，當某個電話被舉報達一定的次數，電訊商可封鎖號碼，以增加騙徒的犯案成本，但長遠而言應重組政府部門和公營機構的電話，全部改為1字頭，相信市民較容易識別來電，減少中招機會，而電訊商方面亦認為這是可行方法，亦可減少3字頭的公營部門來電，但市民認為有詐而拒絕來電的現象。

另一議員梁毓偉指騙案超過70%都同網絡有關，今年頭9個月就有1,300百多宗涉及即時通訊軟件帳戶的騙案，損失超過2,800多萬港元，此類用廣告以假亂真的詐騙充斥整個網絡，網絡搜尋器和社交平台公司「錢就照收」，但監管力度不夠，令騙徒橫行、受害人被騙，但平台無需附上任何責任。他又指騙案打擊香港國際金融中心聲譽，而投資騙局屢禁不絕，認為政府應該多想辦法，例如作出大額匯款時的警示；同時，現時有份析指網絡詐騙，其受害人最多為80、90 後，因此政府在奉獻宣傳教育上亦要針對不同群組，如網上求職交友群組等等。

議員尚海龍指由於香港資金進出自由社交軟件種類眾多，讓詐騙集團可以利用高科技進行詐騙，且近年電訊網絡詐騙集團更加有產業化、集團化、跨境國際化等特徵，直言儘管政府一路有打擊，但問題仍然嚴峻。