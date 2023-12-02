百座公屋樓宇完成智能廚餘回收　政府擬明年內擴至所有公屋邨

垃圾收費明年4月起實施，環境及生態局局長謝展寰承認，如何收集家居廚餘是一大挑戰。他今日(2日)在網誌表示，今天的香港不可能像多年前收「潲水」般收集家居廚餘，因此政府9月已完成在100座公共屋邨樓宇，提供智能廚餘回收服務的工作，比原定計劃早6個月，目標是明年內擴展至所有公共屋邨。

私人屋苑方面，如果物業管理和業主組織達成共識，並有足夠資源管理相關設施，可以申請安裝廚餘回收桶，環保署會提供免費的收集配套服務。此外，當局正籌備全新的試驗計劃，透過「環境運動委員會」，資助私人屋苑增設智能廚餘回收桶，預料本月下旬接受申請，明年初正式展開。

至於無法增設廚餘收集設施的樓宇，環保署於9月在回收環保站「綠在深水埗」，設置首個公眾智能廚餘收集點，供鄰近住戶使用。首兩個月已錄得逾4,000人次使用量，共回收接近3公噸廚餘。根據試點計劃的成效，環保署會在其他適合的地點，陸續增設更多公眾廚餘收集點。

謝展寰指，本港每日棄置超過3,000公噸廚餘，佔都市固體廢物近三成，是最大的廢物種類；市民若能從源頭減少並妥善分類回收廚餘，不單可節省垃圾收費開支，亦可減輕堆填區負荷。