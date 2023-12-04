懲教署「鐵飯碗」724空缺爭奪戰　投考貼士：發揮自己

懲教署近年不斷優化遴選程序，亦採用積極的招聘策略吸納人才。高級監督(人力資源)周俊傑接受本報訪問時表示，懲教署現時約有5,800名紀律人員，截至今年11月23日有724個紀律人員空缺，佔整體編制約11%，主要集中在二級懲教助理職位。今年懲教主任及二級懲教助理投考情況踴躍。

周表示，懲教署會按空缺招聘懲教人員，新一輪的懲教主任遴選程序已展開，目標聘請約55名懲教主任，而二級懲教助理則會繼續全年招聘，目標聘請約300名二級懲教助理。懲教主任及二級懲教助理的起薪點是按學歷而定，懲教主任起薪是41,880至52,070港元，頂薪是81,400港元，而二級懲教助理起薪是23,365至25,800港元，頂薪是35,215港元，相當具吸引力。周續稱， 除了月薪外，鑑於部門的獨特工作環境及不同工作崗位的特殊職務要求，署方會為符合相關資格要求的懲教人員，發放不同工作相關津貼，例如紀律部隊附加職務津貼、隔絕環境工作津貼及駐守偏遠地區津貼等。

周表示，考生應盡早了解並準備整個遴選程序。二級懲教助理的遴選程序包括體能測驗、《基本法及香港國安法》測試、小組面試及遴選面試。他建議考生應及早鍛煉體能及多加訓練以應付體能測驗。至於小組面試，在討論過程中，考官將評核考生的溝通技巧與組織能力等。而遴選面試，考官會對考生作出提問，題材包括關於個人自身的問題、處境題及時事題等。問及考生有甚麼需要注意的地方，周表示：「考生臨場唔好緊張，盡量去發揮自己所長！」

懲教署對招聘人手求才若渴，為便利更多學生投考懲教署，招募組已於本年11月到訪華僑大學(廈門校區)及暨南大學，舉行招募講座及推廣活動，與超過百名香港學生互動交流，並吸引不少學生報考懲教職位。招募組亦即場為學生進行體能測驗，及格的學生會被適時安排進行餘下的遴選程序。

懲教署近年積極推行「院所為本學長計劃」，用「舊人帶新人」的方法，讓年資較深的懲教人員協助新入職同事適應獨特的院所工作環境，由入職起計為期3年，周表示：「師兄師姐們會帶住佢哋適應及理解新工作，加強彼此溝通。」

另外，署方亦積極改善院所的工作配套設施如職員休息室及留宿設施等；及為職員提供往返指定地點及位於偏遠地區的懲教院所的交通，以減省通勤時間。周續稱，由於懲教人員在院所工作時不可以攜帶手機跟身，當局2021年已新增「隔絕環境工作津貼」，懲教人員每月可獲補貼1,767港元。

懲教署亦會繼續應用創新科技，例如發展“智慧監獄”，以提高監獄管理的效率及保安水平，並令人手得以重新調配。