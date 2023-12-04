政府研加重涉工業意外承建商罰則　業界指未審先判無助解決問題

工業意外頻生，本港今年至今至少發生50宗嚴重工業意外，導致至少12名工人身亡。政府去年底修訂《建築物條例》，涉及工業意外的承建商即使未被定罪，屋宇署承建商註冊事務委員會有權拒絕承建商的續牌申請。其中，去年油塘地盤工字鐵下塌壓死1名工人，涉事的「精進建築工程有限公司」不獲續牌，並從一般建築承建商名冊中除名。業界憂措施未審先判會向市民發錯誤訊息，盼推工人記分制完善制度。

針對嚴重工業意外，政府早前預告會再研究為《建築物條例》「加辣」，包括簡化程序，加快處理個案，另外會考慮提高紀律處分罰則，例如停牌期限和罰款水平等。工程師學會會長李志康表示，政府針對停牌期限「加辣」是無可厚非，惟他指約一半致命意外涉及小型維修工程，不能只針對大型承建商，有多小型工程的死亡個案與簡單工序有關，例如在數米高工作台墮下以至被塌下鐵閘壓中和觸電等，都是疏忽引致。而小型工程涉及銀碼以及承建商規模較小，政府要思考如何將安全規管和文化，推展到小型工程。

有承建商亦質疑當局將責任指向他們，法庭未裁決就「釘牌」、有「未審先判」、「不問因由懲罰大判」之嫌，向市民發放錯誤訊息。建造商會亦指，意外發生可能涉及複雜成因，未必是單方面責任，只針對承建商或工人任何一方，無助解決問題。

至於目前有個別承建商，推行工人記分制，工人如果疏忽或無跟足程序，累積到一定扣分，要接受安全培訓，嚴重可被停工甚至辭退，表現好的工人可獲加分和獎勵。建造商會正推動更多承建商採用工人記分制，不過，承建商之間互通工人記錄會涉及私隱問題，工人亦有權不同意，並有可能被僱員以《勞工法例》挑戰。當局早前在立法會提交的文件提到建造業議會將就「工人記分制」進行可行性研究，勞工處會積極參與，但一直未有時間表。商會期望建造業議會幫助業界落實，如果政府太早判定意外責任在於承建商，會不利記分制推行。