推廣生態旅遊　毋須大興土木

港府最新《施政報告》續提「南大嶼生態康樂走廊」，涵蓋水口、石壁、長沙及貝澳一帶，當局打算利用當地天然和歷史文化資源，令訪客與大自然拉近，感受多元化的休閒康樂體驗，惟至今未有列出具體發展的方案。有市民擔心發展會令環境面對更多的傷害。環保團體則指，水口等地的生態資源本來已豐富，毋須再建設康樂設施，以免破壞原有生境，只需興建洗手間等的基礎設施和簡介生態環境的資訊展板，以及派員駐守管理。

市民劉小姐早前在水口灣一帶旅遊，期間見到眾多較少見的生物，例如馬蹄蟹、蟹、魚，感嘆「一切都好神奇」，每種生物都會捧在手上仔細欣賞，又害怕踐踏到牠們，「不出來看不知道大自然這麼神奇」，認為該處值得推廣，令更多人能親身踏進泥灘上感受大自然。

但她擔心愈多人到訪，愈會破壞生態環境。她指現時已見眾多掘蜆、露營的遊客留下垃圾，例如見到有膠袋被鈎在紅樹林上，慨嘆大自然提供珍寶，但人類卻以垃圾報答，因此主動執垃圾，並收集小量沙泥製作藝術品。

WWF香港分會海洋保育經理蘇隽彥亦認同發展生態旅遊，但認為前提必須不損害生態，因此當局必須先研究當地生態的承受能力，並根據數據及參考外地經驗制訂入場措施，例如控制人流及掘蜆數量等限制。他又認為水口的生態資源豐富，毋須額外興建設施吸引旅客到訪，只需改善配套，例如興建洗手間等，以及豎立告示板等，介紹水口的生態環境資料、提醒遊客愛護環境及注意事項等，並派員監察及限制入場人數，毋須大興土木，擴闊道路，避免反損環境。

香港戶外生態教育協會高級項目及保育主任羅卓文則認為，生態旅遊重點不止消閒，更要有教育意義，令訪客深入接觸大自然後愛護環境，因此當局可邀請非牟利團體舉辦導覽活動，亦宜邀請村民共同發展地區經濟。