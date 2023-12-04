警員涉助7歲女童回家時乘機非禮　案件押後至明年1.29再訊

東網早前接獲讀者爆料，指一名居於紀律部隊宿舍的警員，日前因協助7歲女童回家時，趁機非禮，上下其手，但因屋內設置閉路電視而被人揭發事件。警方其後證實涉案警員被捕，被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，且已被停職。案件今早（4日）於沙田裁判法院再提訊。控方申請修改控罪並獲裁判官批准。由於辯方需時給予法律意見及索取文件，裁判官把案件押後至明年1月29日再訊，期間被告續准保釋。

已婚的被告梁桂鋒（34歲），報稱任職警察。被告原被控於2023年9月20日在葵涌大窩口道某單位內，向1名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。

警方發言人早前回覆稱，在9月20日接獲報案，指一名7歲女童同日下午約3時45分在葵涌大窩口道一單位懷疑被一名男子非禮。經深入調查後，於翌日(21日）在葵涌區拘捕一名34歲姓梁男子，涉嫌非禮。案件交由新界南總區重案組跟進，該名被捕男子被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。警方證實，該名男子為一名休班警員，隸屬西九龍總區，已被停職。

近年，警員淪為風化案疑犯屢見不鮮，去年1月，一名男警與女網民開房後涉偷竊女網友的信用卡及勒索對方2萬港元，該男警承認盜竊等5罪，並於今年5月被判囚兩年。去年5月，一名53歲男警被發現在大埔安邦路偷拍一名33歲女子，他承認作出有違公德的行為等兩罪，於今年5月被判囚4周；同月另一名休班警又被揭發在中環一日內偷拍10名女子裙底，於去年12月被判1年感化令。

案件編號：STCC 2954/2023