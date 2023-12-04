中環第4代總部搬遷在即　郵政發行特別郵票回顧今昔

位於中環康樂廣場的第4代郵政總部搬遷在即，香港郵政推出以郵政總部為主題的特別郵票及明信片等郵品，首日封將明日(5日) 於郵政局或其網上平台發售；其他郵票及郵品則於本月19日推出。

香港郵政今日(4日)介紹，香港郵政署於1841年8月25日成立，並於同年設立首間郵政局，至今已經超過180年。為配合業務擴展，香港郵政總部過去經歷4次搬遷，並於今年陸續遷入位於九龍灣的香港郵政大樓。這5個重要的階段標誌着郵政服務發展的歷程。

為紀念新大樓的落成及啟用，香港郵政以「香港今昔系列：香港郵政總部」為題發行一套4枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，展現香港郵政總部在不同時期的面貌和發展。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日(5日)起發售主題的特別郵票正式首日封。特別郵票及相關郵品將於本月19日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封、套摺（珍藏版）及極限明信片只限在集郵局發售。各郵政局亦將在19日為所有正式首日封/紀念封/註明首日字樣和本地地址的自製封即時人手蓋印。