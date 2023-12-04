人口普查擬改為每5年採長問卷方式　政府料可省6億

為長遠降低運作風險和成本，政府擬在2026年人口普查起每5年抽十分之一住戶進行長問卷，取代取代每10年進行一次人口普查以及在兩次人口普查之間進行一次中期人口統計，並將資料搜集期由一個半月延長至一年，立法會財經事務委員會今（4日）討論有關項目，有議員詢問是次改動可節省多少成本，當局回覆指過往需要進行中期和全期人口普查，初步估計改動可節省約4成，即約6億港元成本。

文件指推行擬議的2026年人口普查資訊科技系統和部門資料搜集平台，在2024/25至2028/29年度將涉及約2.5億港元的非經常開支，以支付配置資訊科技設備、提升和開發系統、採用雲端服務和資訊科技保安相關服務，以及聘用人力資源的開支。議員陳振英詢問是次改動能節省多少成本，政府統計處處長余振強表示相關2.5億港元約有1.8億港元用作2026年人口普查部分，餘下6,700萬港元用來做部門化資料搜集平台，而以往需要進行中期和全期人口普查，初步估計改動可節省約4成，即約6億港元成本。

議員洪雯指資料搜集期長達1年，會否影響統計準確度，余回應指會就較有可能轉變的個案會抽查，而問卷也會加入問題檢視個案是否容易轉變，如租約、轉工、是否大學最後1年的學生等，即便是較低可能轉變的個案也會抽查。

另一議員尚海龍則詢問處方會否與關愛隊合作做基層家庭人口普查，余指過往已經和非政府機構合作，未來亦會和關愛隊合作，協助支援入屋，而數據上，希望可以透過行政數據尋找一些早上來港工作，夜晚回內地等特別的人口組成。