建造業議會可持續建築論壇　推業界綠色轉型

2023年聯合國氣候變化大會(COP 28)上周四(11月30日)開幕，氣候變化議題再度成為焦點。建造業議會主席何安誠今日(12月4日)發表網誌表示，建造業議會與發展局上月舉辦為期3天的「2023年建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」，吸引逾1萬參與人次，反映相關議題備受重視，亦展現可持續建築的市場潛力。當更多業界人士和投資者了解當中商機，繼而為項目注入資源，可望市場持續擴大和技術不斷革新。

何安誠表示，論壇匯聚超過40名海內外專家，就業界急需面對的困難提出見解，啟發與會者探索新策略，包括中國工程院院士陳勇發表「無廢社會建設」的主題演講，分享內地建造業「無廢工地」的經驗；荷蘭可持續建築特使Robert Dijksterhuis分享建造業處理隱含碳問題的見解；以及新加坡國立大學設計與工程學院教授吳揚敏提出加強工地安全文化的建議等。

何安誠又表示，議會於活動期間推出「建造業議會建築廢料智慧管理工具」，為業界提供廢物管理一站式服務的雙語數碼平台，稍後將為用戶提供培訓課程，並會持續改善優化。他續表示，樂見逾百機構簽署《可持續建築約章》及《建造數碼化約章》，以行動回應未來所需，並期望往後各方保持聯絡，締結合作共贏的聯盟，整合資源及降低成本，持續互相學習，一起推動可持續建築和安全文化。

何安誠再表示，議會上月底率團前往湖南長沙，參觀三一重工產業園，了解內地智能建造及建築工業化的成熟程度，期間參觀了園區內著名的18號智能車間，其規模為亞洲最大，亦是全球最大的「燈塔工廠」之一。他指出，粵港澳大灣區和「一帶一路」國家的發展，為綠色和可持續金融帶來龐大機遇，若本港建造業能把握此契機升級轉型，可為企業長遠發展奠定優勢，議會亦將繼續推動業界優化產業結構，推廣智能製造，增加使用綠色建材及能源，制定減碳路線圖，協助業界企業順利過渡成綠色企業。