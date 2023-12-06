涉太古城「私了」咬耳男　3人認罪　另3被告拒認暴動受審

無業男子陳真於2019年11月在太古城中心外持刀傷人、並咬甩前區議員趙家賢耳朵。陳在施襲後疑遭人圍毆「私了」，被打致受傷倒地。懷疑與「私了」事件有關的6名男子被控參與暴動。案件今（6日）在區院審理。3人認罪，押後至12月22日處理求情；3人不認罪，案件開審，預計需時15日。

3名認罪的被告分別是張潤鋒(25歲，咖啡師）、容志強(32歲，侍應）及鄭朗穎(25歲，文員 ）。3人今日承認暴動及有意圖而傷人罪，容另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。張原被控抗拒警員罪，控方決定不予起訴。案中其餘3人則否認暴動及有意圖而傷人罪，他們是高縫(61歲，文員）、徐俊傑(20歲，學生）及鍾志宏(36歲，無業）。

據3名認罪被告同意案情指，2019年11月3日晚，陳真在太古城中心西出口咬傷趙家賢，兩人分開後，逾10人圍毆陳。3名被告分別向陳投擲垃圾桶、用涉案的金屬伸縮棍打陳的頭，又用腳踢他。期間陳曾負傷站起，打算逃跑，惟人群隨即包圍陳，容再用伸縮棍施襲，張用手打陳，鄭將交通錐掟向陳。3名被告當場被捕。事後陳身體多處受傷，需送院治理，並留醫7天。

案件編號：DCCC 329/2022