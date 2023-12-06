中小學生懷疑自殺身亡截至今年11月錄31宗　較過去5個學年多

學生自殺問題嚴重，引起各界關注。教育局局長蔡若蓮今日(6日)書面回應質詢時表示，截至今年11月，學生懷疑自殺身亡個案數字為31宗，均較過去5個學年多，強調政府非常重視青少年的精神健康，一直協助學校採用全校參與模式，在「普及性」、「選擇性」和「針對性」三個層面，促進學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要的學生。

議員葛珮帆質詢當局，有關過去5個學年學生自殺死亡及企圖自殺的數字。蔡若蓮回覆指，2018至2022年全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字，分別為14、23、21、25及25宗，截至今年11月的數字則為31宗，數字上升估計是受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。至於大學方面，教育局及大學教育資助委員會秘書處則沒有備存相關數字。

蔡續指，教育局在過去3個學年，共接獲3宗與學業壓力有關的家長投訴，當中涉及校本專業範疇，如家課及升留級的安排，局方已按處理投訴機制作出跟進，包括已聯絡學校，並要求學校進行調查。至於家長就其子女未能應付學業壓力而求助的個案宗數，教育局則沒有收集有關的資料，但學校持份者，包括家長，不時會透過不同途徑與該局聯絡，就不同議題作出查詢或求助，局方相關人員會按事件的性質及情況，向查詢者提供適切的協助。

教育局強調一直關注學校的課業安排，重申家課的質比量更為重要，學校應持續審視校本評估及課業政策，避免過量、無意義和機械式的抄寫或操練，檢討評估及課業的數量和頻次，探討以其他的評估模式代替傳統的紙筆評估，減少默書和測考次數或取消個別年級的學期考試，讓學生有足夠的休息、玩耍、娛樂和個人成長的空間，發展個人興趣，建立健康的生活方式。