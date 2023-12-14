粵港兩地法定車保差距大　消委會倡加購内地車輛商業保險

港府於7月落實港車北上，消委會提醒兩地法定汽車保險要求有很大分別，內地法定的機動車交通事故責任強制保險保障範圍及保額都較少，當中只包括第三者人身傷亡及財產損失，而每次事故的賠償額僅為人民幣20萬元，相比起香港法例規定汽車保險的第三者責任保障額須達1億港元差距甚大。消費者委員會提醒市民，切勿因保費較便宣，而購買儘管合法但保障範圍欠缺全面的車保，萬一遇上意外，或未有足夠保障應付賠償責任，構成極大風險。消費者宜在內地法定的「交強險」上，加購内地車輛商業保險。

消委會搜集了本港18間保險公司所提供這類稱為「等效先認」的車保產品的資料，發現大部分保險公司除了報價方式及要求不同外，當中提供報價的8間保險公司的「商業險」保費差異頗大，視乎保險座品的保額，保費範圍可由數百至3,000餘港元不等。消委會提醒消費者必須留意箇中條款、保額及保障範圍，按自身需要小心作出選擇。

消委會又提醒儘管「等效先認」保單由香港保險公司出單，但一旦於内地境内發生事故時，在内地出險，有關保險索償會以屬地原則交由香港保險公司的内地分公司、内地合作保險公司或内地理賠服務機構處理，消費者需留意相關内地保險公司的經驗及網絡覆蓋；而5間香港保險公司主動表示會為受保人於回港後提供協助，消費者在投保前要查清細節和根據對內地保險的認識和自身考慮才作決定。