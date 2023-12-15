本立法年度通過32項政府法案 　議員投票率低及好聲音風波最受關注

立法會會期完結，立法會主席梁君彥今（15日）舉行年結記者會，指會期共進行34次會議，共313小時，通過32項政府法案、3項議員法案及45項無立法效力的議員議案。對於過去一年立法會議員的出席率或投票率備受質疑，又出現「立會好聲音」風波，以致建制派班長議員廖長江於暑假期間發出的「溫馨提示」，梁指得悉媒體報道和公眾要求後，故在暑假休假後，議員整體出席率和投票率都有所提高，所做的事也是為達到公眾要求而做。又認為議員「唱下歌做下輕鬆嘅嘢係可以嘅、冇問題」，只要「適當時間做適當嘢」便可。

梁又指，今年是立法會成立25周年，自己在2004年開始擔任立法會議員，見證立法會四分之一世紀的「高低起伏」，與市民「同喜同憂」，指現在穩定局面「得來不易」。又提到各議員代表不同界別做不同的事情，過往有人稱議員「橡皮圖章」，他指議員也不可能「乖乖地做同一樣嘢」，認為目前議員「個個上曬軌道，用佢嘅方法履行佢嘅職務」。

立法會使用科技協助方面，梁君彥表示立法會的智慧謄錄系統「智識聽」於今年9月開始擬備立法會大會和財委會的會議逐字紀錄，秘書處計劃在明年初擴展到其他委員會，系統輔助下，會議紀錄擬備時間大幅縮減一半以上，如兩小時會議，簡要會議紀錄可以在會議後8個工作天完成，未來會看是否有空間推出「即時字幕」系統。

另外，立法會秘書長陳維安將於明年8月退休，梁指招聘工作正在積極進行中，而自黃元山擔任特首政策組組長後，議席懸空至今，梁指當然「有影響」，不過目前仍有89位議員，「未必有大影響」，至於何時補選則是政府決定。

至於立法會大樓擴建計劃，梁表示最後一塊「積木」將於下星期砌上，立法會每月也會和承辦商開會，有信心如天氣保持良好，能在明年年底如期完工交付。