斥紅Van加價太多　市民寧改乘港鐵　直言「加價搭唔到」

三條過海隧道陸續實施「分時段收費」，俗稱紅Van的紅色公共小巴隧道費，由過往10港元倍增至50港元。業界今日(15日)表示，因應紅隧收費大幅增加，各行走紅隧的紅Van將於下周日(17日)起加價，加幅介乎2至6港元不等。有市民批評加幅太大，認為現時市道不景，港人生活艱難，加價只會令市民百上加近；有市民則認為紅Van加價後，市民會改轉乘坐港鐵。

市民王小姐表示，紅Van加價短期影響不大，長遠計算則有影響，或令市民百上加斤。另一名市民莫生則批評加幅太大，坦言「搭地鐵都唔使咁多錢」，認為加5毫至1港元則最為理想，若是加價1港元仍尚可接受，但一來便加價2至6元則太多，自己寧願選擇改乘港鐵。他又提到，現時市道不景，港人生活艱難，「再加價，市民就嚟搭唔到」，故希望業界可再作考慮，不加價。

市民陳生則承認，乘坐小巴無疑是較巴士方便快捷，因「坐滿人就飛站」，較為「點對點」，但考慮到是次加幅不小，加價後的紅Van車資，基乎已直逼港鐵，故相信加價後，日後大多市民只會蜂擁改轉乘坐港鐵。