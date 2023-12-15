黎智英兒子見英外相　大律師指或涉妨礙司法公正

壹傳媒黎智英涉違國安法案下周一（18日）開審，其子黎崇恩周二（12日）獲英國外相卡梅倫（David Cameron）接見，有大律師分析指，此舉有機會妨礙司法公正，向法庭施壓，但要取決於會面期間的對話內容，而外界難以得知，故當中存在灰色地帶。若黎崇恩只是向卡梅倫表示，希望英國政府支持黎智英 ，並呼籲港府釋放他，未必足以構成妨礙司法公正，屬於一種外部政治壓力，若他對外表示要求制裁香港官員等，甚或有進一步政治行動，例如進行聯署，則足以構成妨礙司法公正。

大律師陸偉雄形容，黎崇恩與卡梅倫會面「唔會係講聖誕快樂咁簡單」，如黎崇恩於會面中請求英國向中國或本港司法機構施壓，要求釋放其父，則有可能構成妨礙司法公正。大律師龔靜儀亦表示，黎崇恩的企圖是要求卡梅倫協助干預，改變其父親在香港面對案件審訊之客觀事實，因此有機會構成妨礙司法公正。

消息指，黎崇恩見卡梅倫有可能構成勾結外國勢力及妨礙司法公正，因為此舉有機會影響法庭判決，但仍要視乎雙方會面後公布的細節，暫未有定案。消息續稱，黎崇恩的行為「其實害緊自己爸爸」，進一步暴露他們與外國的關係，由於黎崇恩未必會返港，因此若要拘捕他，將發出通緝令。