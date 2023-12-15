當局放棄上水蓮塘尾建簡約公屋　將改裝5空置校舍

政府將興建第二批「簡約公屋」，房屋局局長何永賢今(15日)出席立法會房屋事務委員會會議時透露，第二批簡約公屋項目的工程總撥款可調低15%，但需增設一個首長級丙級政務官有時限職位，及一個主管級專業職系人員有時限職位；另又會削減偏遠選址的單位數目，當局已物色到馬鞍山恆光街一幅用地、以及將會改裝5所空置或即將空置的校舍作為簡約公屋，並不再推展上水蓮塘尾項目，有議員憂慮部份新選址，會加劇區內交通或民生設施不足的問題。

第二批「簡約公屋」項目的所需工程總撥款，由原來估算的約115.3億元，調低16.9億元至約98.4億元，減幅約15%。平均每個單位造價，可由65萬減至59萬元。至於改裝5間空置或即將空置校舍作簡約公屋，每個單位的平均費用約50萬元，與現時類似的過渡性房屋項目相約。與此同時，局方在詳細檢視簡約公屋選址後，決定削減位置較偏遠的小欖樂安排項目的單位數量，以及不再推展上水蓮塘尾項目。另一方面則會增加柴灣常安街／常平街和屯門第54區項目的單位數量。而經修訂後的第二批簡約公屋項目共可提供約1萬3千個單位，維持在 2027-28 年度前提供約3萬個簡約公屋單位的目標。

對於馬鞍山恆光街的簡約公屋新選址，議員李世榮表示指該地點本來是足球場，但要興建一幢樓高19層或以上的大廈，擔心衍生交通配套的問題，而區內泊車位亦嚴重不足，對「搵食車」而言甚為困擾，又指遷入800多戶約2000多居民，擔心區內幼稚園或小學學額是否足夠。議員林素蔚擔心19層高的簡約公屋大樓在球場拔地而起，會對附近私樓形成屏風效應，又指區內沒有公營街巿，居民要捱貴餸，質問局方會否在簡約公屋附設小型街巿並開放予公眾，以便平抑物價。在空置校舍方面，議員楊永杰質疑改建竹園天虹小學為簡約公屋，事關該校一帶的巴士線太少，而劏房戶又多集中於新蒲崗，他們寧可入住位置更為優越的啟德。

何永賢形容馬鞍山恆光街選址「難得」，畢竟以短期租約租用球場的馮堯敬中學，其校長明白解決住屋問題的迫切，況且馬鞍山亦有設施完善的運動場，料對學校無大影響。何又指入住簡約公屋的俱是基層巿民，多以公交代步，故不設車位。學額方面，局方會同教育局商討。如有店舖零售的需要，將來營運方面可以安排。至於竹園天虹小學，何永賢表示是規模最細的項目，只有105個單位，料對區內交通影響有限，但會同其他部門研究改善方案。