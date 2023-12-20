學童自殺趨年輕化　撒瑪利亞：最年輕求助個案僅6歲

中小學生懷疑自殺個案激增，教育局今年首11個月已接獲31宗，較過去5年高。撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心表示，今年跟進了164宗19歲或以下個案，35%為13歲或以下，最年輕求助個案僅6歲，反映學童自殺問題有年輕化趨勢。

中心分析今年學童的自殺案例，發現79%學生採用了更致命方式，比一般自殺者高出20多個百分點。機構認為，情況值得關注，且令人擔憂。香港大學防止自殺研究中心亦發現，30%至40%學童在自殺前曾提到學業壓力。

現年6歲的男生健仔(化名)，是中心近期接獲的個案。他有特殊的學習需要，升小學後無法適應，更有一次曾試圖爬窗，又曾透露以為現實就像在玩遊戲機，死後可以重生。他又指，不喜歡上學的主因是「老師」和「作業」，會哭着向父母表達不想上學，最希望父母在考試成績不理想時能幫助他，而接受輔導後，他對上學的恐懼減輕了。

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，學習壓力已成為學生自殺的重要原因之一，促請學界研究調校學習內容和速度，協助孩子愉快學習。防止自殺會自殺危機處理中心主任韋賽姬則表示，青少年壓力「爆煲」前，身邊人應提供安全的環境讓他們宣洩情緒。

精神健康諮詢委員會主席林正財亦表示，許多自殺的學生並不屬於高危群組，有些個案涉適應問題，一時想不通，希望學校擴大支持網絡，覆蓋更多學生。他續指，課外活動是老師了解學生的好機會，但疫情過後，參加課外活動的學生越來越少，認為學校有必要思考如何創造空間讓更多的學生參與活動。

林又提到，精神健康問題並非單靠醫療界能夠做到，其實各個部門都可以參與，舉例康文署可以思考種甚麼花令市民更開心；私人公司和學校校長亦可以思考有甚麼政策可令員工和學生生活得更開心。他續強調，當局的「三層應急機制」非唯一幫助到學生的方法，只是有助識別高危個案，社會上亦有不同服務。