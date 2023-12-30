社區藥房獲基金資助500萬元　資助基層癌症病人藥費

癌症患者在治療過程中除了要忍受療程帶來的副作用外，部分需自費購買的藥物亦造成沉重經濟負擔。有社區藥房獲基金會撥款500萬港元資助，資助有經濟困難的癌症病患者的藥物開支。

聖雅各福群會惠澤社區藥房一直向有需要病患提供現金或藥物援助，減輕患者及其家人因龐大的藥費而帶來經濟負擔。由2015年至今，悟宿基金會已向該藥房的「贈藥治病計劃」撥款200多萬港元，資助共210名癌症患者。今年12月，該基金會將分期撥款500萬港元予該藥房，推出為期5年的基層贈藥計劃，供合資格的癌症患者獲得現金資助，減輕經濟壓力之餘，並改善其生活質素，新計劃的申請詳情將於明年首季公布。

該藥房於2009年創辦，是全港首間由非牟利機構創辦的社區藥房。現時分別設於灣仔、深水埗、觀塘和沙田區。該藥房有3大服務目標，包括「病者有其藥」以優惠價錢售賣由醫院管理局發出的自費處方藥物、「知藥用藥」由註冊藥劑師提供藥療輔導，提高患者自我管理疾病的能力，以及「扶病關愛助貧弱」紓緩因長期病患而衍生的生活和經濟壓力。該藥房現正提供不同類型的服務，包括藥物資助計劃、癌症專科支援服務、輕微疾病管理服務、家居醫療用品支援計劃、電提服藥服務等。