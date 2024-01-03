贍養費調解擬下半年試行　助離婚人士追討贍養費

為加強對離異及單親家庭的支援，「完善支援家庭的政策和措施」的修正議案去年11月1日通過，政府今日(3日)公布相關議案的進度報告，包括今年下半年推出贍養費調解試行計劃、今年4月起劃一增加在職家庭津貼計劃下住戶及兒童津貼金額15%，以及今年內設立精神健康支援熱線，為在職家庭等提供即時支援及轉介服務。

為協助離婚人士追討贍養費，報告表示民政及青年事務局將透過關愛基金，在今年下半年推出贍養費調解試行計劃，以相對便捷的調解方式解決爭議；民青局會於稍後將有關計劃提交予扶貧委員會審批。同時，民青局亦已邀請統計處，在今年進行下一輪有關執行贍養令情況的主題性住戶統計調查，收集有關贍養費的數據，以更好地考慮未來的工作方向。

改善在職及單親家庭的貧窮問題方面，政府將由今年4月起，劃一增加在職家庭津貼計劃下住戶及兒童津貼金額15%，所有領取職津的家庭，包括單親家庭均可受惠。此外，有經濟需要的單親家庭可考慮申請綜援，每月領取的標準金額介乎2,485港元至3,100港元；單親家庭也可獲發每月405港元的單親補助金。

報告又提到，為推廣及改善在職家庭的精神健康支援服務，政府會在今年內設立精神健康支援熱線，整合不同的精神健康服務，為有需要的市民，包括在職家庭，提供即時支援及轉介服務。另外，政府明年將於3個地區康健中心推出先導計劃，與社區機構合作為市民提供精神健康評估，及早跟進和轉介高風險的個案。