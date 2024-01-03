被控2019年三度參與示威　外賣員認暴動罪判囚52個月

任職外賣員的男子涉嫌在2019年7至8月間，分別參與3次反修例示威，最終均演變成暴動。該漢及後被捕並被控3項暴動及1項襲警罪，他今日(3日)於區院承認當中3項暴動罪，被法官張潔宜判處監禁52個月。張官指判刑須具阻嚇性，又指判處年輕人長期監禁對他及社會均屬悲劇，但需打擊該些犯罪行為，監禁屬唯一選擇。

30歲被告黃紹榮，他原被控3項暴動罪及1項襲警罪，他承認3項暴動罪，餘下控罪則獲准於法庭存檔。控罪指他於2019年7月14日，在沙田新城市廣場第1期3樓中庭連同其他人參與暴動；於同年8月5日，在九龍龍翔道黃大仙廟附近連同其他人參與暴動；及於同年8月25日，在荃灣近楊屋道與禾笛街交界處連同其他人參與暴動。法官指被告承認有協助他人準備遊行，顯示有一定預謀。每次暴動參與人數達數百人，被告等亦有向執法人員使用武器，但並無使用汽油彈，故暴力程度為中等。另外被告曾提其他示威者準備八達通及禮券等，為參與者提供利益。法官以每罪監禁54個月作量刑起點，因被告曾使用武力及向利誘示威者而加刑6個月，在被告認罪及考慮整體罪責後，法官判處3罪共囚52個月。

案情指，被告先在在2019年7月14日參加了沙田新城市廣場的暴動，有閉路電視片段拍到被告曾將雨傘及白色圓柱狀物品擲向執法人員，並腳踢人員背部；同年8月5日，被告又參與黃大仙龍翔道堵路，最終演變成暴動；8月25日，被告又參與荃灣楊屋道與禾箇街交界附近築起路障事件，事件演變成暴動。片段顯示被告手持衝浪板及網球拍，站在示威者前排，並一度舉起網球拍，將催淚彈擊向執法人員防線。被告於事發後數天被捕，被搜出持衝浪版等物品，且有12張八達通及157張禮券。

案件編號：DCCC 593/2022