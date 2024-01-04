青衣戲棚搞藝墟　米埔虛擬實境打卡

18區提振地區經濟的建議大部分已出爐，而最後兩個區即葵青及元朗的建議亦曝光。葵青暫訂名為「葵青節慶藝墟夜繽紛」，由於青衣有一棚兩誕的傳統， 兩誕用一個戲棚演出神功戲，故在兩誕相距期間，戲棚前搞市集及利用戲棚上演不同節目。

葵青民政處提交區議會的文件指出，每年農曆三月初及農曆三月下旬，青衣鄉事團體均分別有真君誕及天后誕的慶祝活動。青衣更有「一棚兩誕」的傳統，即同一個戲棚先後用作真君誕及天后誕神功戲的演出場地。

文件指真君誕及天后誕慶祝活動兩者之間一般相距約1至2個星期的時間 (真君誕及天后誕正日為農歷三月十五日及三月二十三日)，戲棚在兩項節慶活動之間依然保留，故計劃邀請地區團體及學校在兩個節慶期間設置不同形式的攤檔，售賣傳統及新穎的特色小食及手工藝品，並利用戲棚作演出場地，上演不同主題類型的表演節目。

至於打卡地標建議設於青嶼幹線觀景台，會設相框讓市民在觀景台與青馬大橋、汀九橋及馬灣海峽拍照留念，工程預計於今年第3季完成。

元朗方面則擬舉辦「元。遊匯『夜繽紛』嘉年華」，以本身已舉行的傳統表演項目和結合元朗特色的遊戲攤位則可作為購物市集外的招徠，藉機讓參加嘉年華的市民更了解本區，使活動能在提振經濟的同時，弘揚元朗的傳統。

民政處亦建議於元朗區內具有元朗特色的景點，例如元朗明渠或米埔等，配合具地區特色的裝置放上二維碼以進入虛擬實境打卡，透過擴增實境技術為景色增加動畫效果和虛擬場境；區內其他著名地標化身成行人天橋樓梯、地面及牆身的壁畫，讓市民或遊客對元朗區有更深的認識，以及構思於天水圍公園內加裝富有元朗區特色的藝術裝置。