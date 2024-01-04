漁屋相繼結業海關接10多宗舉報　充值萬元顧客斥欺騙

年關臨近，已經營14年、高峰時間有4間分店的鐵板漁屋日本料理，在2023年尾相繼結業，其最後一間分店、位於荃灣如心廣場的分店亦於除夕夜（12月31日）結業，該店以會員制形式運作，有食客早前才向帳戶充值一萬元享受銀卡優惠，未料店鋪結業。雖然漁屋聲稱VIP會籍尚有結餘的客人可到屯門青善日本料理繼續使用，但顧客亦感擔心。海關回應指已接獲10多宗市民舉報。消委會則接獲1宗與鐵板漁屋日本料理結業有關的投訴，涉及金額為$15,000。

東網今日(4日)致電漁屋分店及聲稱接手的屯門青善日本料理，均無人接聽。有苦主表示，早前光顧漁屋時，對方以優惠招徠，充值1萬元送價值大約4,000至5,000港元的禮品，包括現金回贈、紅酒、套餐券等。誰料充值1萬元後，發現餐廳無論午市或晚市均極難訂台。有網上關注組成員更指漁屋結業有先兆，但職員卻堅稱不會結業及隱瞞，以欺騙客人繼續買會籍。

今日東網記者巡查漁屋分店，如心分店已關閉，據該物業二期的職員指「(漁屋)執咗笠」。店外告示亦指，該店於除夕夜結業，感謝顧客14年來的支持。至於VIP會籍尚有結餘的客人可到屯門消費，但需先預約確認。家在荃灣、會籍仍有千多元的一名顧客便指，要跨區到屯門用餐已不方便，更擔心能否成功預約。另有一名苦主則指曾成功致電該餐廳，而預約最快要到3月中才有位。

鐵板漁屋日本料理原先有4間分店，早前大埔、將軍澳店及荃新天地店早已結業。