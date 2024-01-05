LocoBike香港綠色交通先導者　每日服務過萬人次出行

全港唯一共享單車品牌LocoBike，一直秉持「城市單車 綠色出行」理念，自2017年起致力為香港市民提供方便快捷、收費低廉的單車自助租借服務，用戶透過手機應用程式即可隨時隨地使用LocoBike解決日常出行需要，為社會提供多一種低碳出行的選擇，同時減輕城市交通壓力和空氣污染問題。憑着對環保理念的貫徹，優質的服務體驗與管理，以及精益求精的智能單車設計，LocoBike於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓企業大獎2023」榮獲「超卓綠色出行企業大獎」。

LocoBike CEO程俊豪（Ken Ching）表示：「現時LocoBike的註冊用戶超過50萬，每日都服務過萬人次出行，這個大獎就是對我們在環保、低碳出行方面所作貢獻的最好證明。未來公司的發展方向會專注香港微出行（Micro-mobility，即輕型交通工具如單車、電動滑板車等）服務，配合政府規劃，推廣新市鎮綠色出行，並與園區、發展商等合作，提供可管理式的共享微出行服務，實現碳中和目標。」除此之外，LocoBike成立至今也獲得多個獎項，包括成立3年後即獲得香港資訊及通訊科技獎－智慧出行銀獎，今年亦獲得香港資訊及通訊科技獎－智慧出行優異證書。屢獲大獎證明其商業模式、技術創新均備受肯定，本次獲獎更加實至名歸。

共享經濟於2017年迎來井噴式發展，香港高峰時最多有7間共享單車品牌角逐競爭。LocoBike作為第二間進入市場的品牌，半年內就達致收支平衡，並成為目前全港唯一的共享單車品牌，這有賴於其「輕投放，重管理」的營運策略，也是LocoBike的優勝之處。Ken認為，共享單車面世至今，褒獎不一，部分人會認為共享單車使用不當會造成阻街和資源浪費，一定的原因是部分共享單車品牌大多採用高覆蓋率，但零管理的營運方式，而LocoBike初期反而先投放小量單車，只有1,000輛，再根據回收的使用數據進行分析，實行精準投放。一方面，提高單車使用率；另一方面，減少共享單車對公共道路資源承載能力之佔用，現時備有過萬輛單車供市民使用。

面對違泊、惡意損壞等問題，Ken指出需要團隊、政府和市民共治。「當時，我們每兩星期都會與運輸署開會，更搶先響應其推出的業務守則，並將單車即時位置交給運輸署，一同商討如何解決共享單車的胡亂停放問題。」這體現出LocoBike在技術和配合管理各方面的努力。此外，更設立單車巡邏隊，通過自家研發的Loco AI Engine結合大數據分析和智能調配系統，讓單車巡邏員每天在各區以最短時間和距離去處理亂泊的單車，避免「一時方便」成為其他市民出行的阻礙。同時，亦檢查單車故障或損壞與否，若出現問題便返廠維修，保障用戶騎行安全。他藉此感謝熱心市民共同主動監察違泊、壞車及私鎖行為，將相關訊息透過Telegram Group分享給他們。

作為本地共享單車品牌，LocoBike勇於創新，不斷精益求精，以向香港市民提供更完善的使用體驗。將共享單車放置於有完善單車徑覆蓋區域，包括大埔、大圍、沙田、上水等，保障市民出行安全。與此同時，還根據用戶意見，不斷改良單車設計及應用程式功能，務求為市民提供良好的騎行體驗。目前，單車已發展至第六代，以鋁合金製造更為輕身，僅重16kg，讓市民輕輕鬆鬆出行；而可調節高度的座椅，滿足不同身高用戶的需求。除了設有客服熱線，也可透過手機應用程式的「用戶上報」報告情況，團隊將會於24小時至48小時內處理用戶問題。而且每位用戶掃碼解鎖單車後均有2分鐘的檢查時間，若果單車有任何問題，只需即時上鎖並完成結帳動作，不會收取任何費用。

此外，LocoBike憑着全球領先的共享單車AI Engine，以及多年的單車管理經驗，朝着電動輔助單車的方向發展，讓市民多一個更方便、更慳力的出行選擇。同時於2023年初與運輸署攜手推行本港首個共享電動可移動工具試驗計劃，以收集數據推動電動輔助車普及，為市民提供多一種低碳交通選擇，從而減少使用機動交通工具及碳排放。LocoBike也成功研發合乎運輸署標準的共享電動輔助單車，時速可達25公里，並帶有電子圍欄技術，可精準定位單車位置，如嘗試停泊在非指定停泊位，單車將發出語音提示及截斷電源。透過多元的地區服務，將環保交通連接社區，全方位支援市民需要。

LocoBike於「超卓企業大獎2023」榮獲「超卓綠色出行企業大獎」，實至名歸。

Ken表示：「未來東南亞、日本絕對是海外的發展方向。」也會繼續向目標前進，推動低碳出行助力可持續發展，成為香港綠色交通的先導者。