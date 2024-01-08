未能競逐連任　前區議員稱資源不足退出關愛隊

18區關愛隊逐步投入服務，但有報道指元朗一個關愛隊的隊長因未能成功連任區議員，以沒有足夠資源支援關愛隊為由而退出，並已計劃退出政壇。

該關愛隊屬於元朗瑞華小區關愛隊，於去年9月28日中標成為營運團體，服務範圍包括天華邨華萃樓、華祐樓、天瑞一邨瑞龍樓、瑞勝樓等。當時關愛隊的隊長是時任區議員周永勤，但他營運約3個月退出。周曾5次成功當選，至2019年連任失敗。

民政事務總署回覆傳媒查詢時表示，去年12月底接獲元朗民生服務處通知，不繼續承辦瑞華關愛隊，會盡快遴選新的承辦團體，並已安排鄰近的瑞愛關愛隊兼任。

周永勤對傳媒表示，本來以為可以順利參選，亦有信心可以贏到議席幫補開支，但由於沒有取得足夠提名參選區議會，未能擔任元朗區議員，沒有足夠資源幫補關愛隊的開支，故退出營運。

他又向傳媒透露，曾有人勸他不要退出關愛隊，但他形容再糾纏下去也無意思，亦曾想過會否有機會被任任為區議員，但最終落空， 又形容自己「從來都唔係被祝福嘅人」。

在2016年，作為自由黨新界西直選候選人周永勤在一個電視論壇上突然宣布棄選後，前往英國直至選舉結束後始回港。隨後在記者會上表示在選舉期間多次被勸退，而在宣布棄選前夕他在深圳與3名來自北京的人士會面，對方要求他停止選舉工程，並離開香港直至選舉點票結束，否則會對其身邊的人及支持者採取行動，令其驚慌，故決定棄選。他沒公開有關人士身份，只說是「遠遠超越中聯辦」的人。

周又力數自由黨不是，自由黨亦發表聲明反擊，指周嘅黨籍已被即時終止，更形容周所發表針對自由黨作出嘅虛構同不實言論，該黨會保留追究權利。