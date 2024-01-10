政府研續派消費券　或設指定用途

政府連年赤字，為減少開支，外界一直揣測上年度應為最後一次派發消費券，消費券亦恐成絕響。不過，政府對於今年是否繼續派消費券的態度一直是「模棱兩可」，有消息指，政府並沒有完全「閂閘」，一刀切斷絕派發消費券的可能性，反而正研究是否繼續派發，但派發的形式將有別於以往，或有特別原則，如設指定用途。

對於是否再派消費券，政府早前指要小心衡量及研究，指財政狀況及經濟逐步復常下，環境有所不同，不能同以往一樣的考慮，政府需要再研究。有消息指政府正考慮是否繼續派發消費券，倘若續派消費券則必須以不同形式派發，亦需要有特別的原則，例如甚麼情況下才能夠使用，如何使用等都可能有限制，以配合政府政策，振興本港經濟。

本港經濟疫後不但未能復甦，股市更是一潭死水。面對股票市場交投慘淡，政府在去年10中旬發表的施政報告提出調低股票交易印花稅稅率，由0.13%還原至0.1%，當時已有業界表明並不足夠，認為要進一步減少，才足以刺激股票市場。實際上，還原印花稅率後，股市不見好轉，有消息指政府或在2月底發表的財政預算案，再次下調股票印花稅。

針對過去一段時間大批港人北上消費，以及不少訪港旅客都不願留港過夜消費等，縱使本港食肆在節日提供優惠、商場自發派餐飲券，甚至部分更延長營業時間，但由人流不多，很快就打回原形，本港經濟持續低迷，復甦步伐緩慢。為進一步刺激經濟，就必須增加訪港遊客，有指特區政府已向中央提出一系列刺激本港經濟的措施，包括放寬一簽多行及自由行城市，以吸引更多遊客訪港，但有待中央拍板落實。