任內暴大之名更廣傳　段崇智被批包庇學生

段崇智出掌中大校長6年，上任時本港因佔領中環行動後已有港獨及自決思想蔓延之勢，翌年即2019年，本港更爆發連場反修例示威，同年11月，中大二號橋持續多日發生暴力抗爭行動，執法人員更在中大搜出約3,900枚汽油彈，中大「暴大」之名更為人廣知。段崇智處理暴力抗爭無力，無視法律及紀律的立場更先後遭4個執法人員組織發信批評他包庇學生，官媒《人民日報》亦點名批評他。近年，中大醫院又爆財政問題，甚至校內餐廳無領牌及中大條例修訂等風波，作為管理層之首的段崇智均責無旁貸。

中大校長是本港八大校長中薪俸條件較優的一位，教育局資料顯示，段崇智任校長的年薪最少750萬元，另享校長官邸，官邸設工人、有專車等福利。段任校長期間，薪酬曾上調最少一次。

回顧段的校長工作，除反修例衝突期間捱批外，中大醫院爆財政黑洞、要延遲還款也引來爭議，2021年初啟用的中大醫院獲政府貸款逾40億元興建，原定2023年起分10年償還，去年3月本將償付第一期約6億元。但中大醫院無力還款，港府無奈向立法會建議中大醫院延遲5年還款，即改為2028年3月開始償還款項，並維持分10期安排。至於因順延所產生的利息，則改為由中大醫院於15年期間提供公共醫療服務。

此外，審計署署長早前發表報告，批評中大無視及懶理校內餐廳沒申請食肆牌照一事，任由相關餐廳招待非校內人士；而中大條例修訂期間爆發的校董會與擔任秘書的校內管理層意見不一的混亂，在在都顯示中大內部管理問題多多，但是段崇智對於議會的批評照樣懶理。