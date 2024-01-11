美斯效力球隊國際邁阿密訪港　派1.5萬張訓練場門票予學生基層

球王美斯效力的美職球會國際邁阿密將在下月訪港，並於2月4日與港隊踢表演賽，而前一天，即2月3日的公開訓練，大會將向學生、青年運動員、殘疾運動員及基層家庭，免費派發1.5萬張門票供他們到現場欣賞。主辦單位亦會舉辦兩場特別環節，安排香港隊及國際邁阿密部分球員，與香港的青年隊學員交流和互動。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(11日)出席Tatler XFEST Hong Kong記者會時表示，政府於今次活動透過M品牌向主辦單位提供1,600萬配對撥款和直接場地資助，以及一系列其他的配套支援，以協助這項活動可以在香港順利舉行。他又希望透過安排香港隊與國際邁阿密的部分球員，與香港青少年足球梯隊學員進行交流和互動，可激發球員鬥志，並鼓勵本地的年輕運動員勇於追求足球夢。

他續指，活動反映了香港作為亞洲盛事之都的吸引力，不少大灣區以至東南亞的球迷亦將會專程來港欣賞這場比賽，而今次國際邁阿密訪港反應熱烈但座位有限，部分球迷未能購票入場觀看，因此政府已與主辦方協商，市民將會可以於比賽當日，透過免費電視觀看賽事的現場直播。