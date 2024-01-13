台灣大選開始投票　決定未來4年執政者

台灣總統和立委選舉周六（13日）上午8時開始投票，至當日下午4時結束後即時點票。選民當日可獲正副總統、立委和政黨3張選票，決定未來4年執政者。民眾黨總統候選人柯文哲上午8時前往投票，表示自己很平常心，前一晚睡得很好。

投票結束後，中選會將於下周五（19日）或之前公告當選人名單，至下月1日第11屆立法委員宣誓就職，第16任總統和副總統到5月20日宣誓就職。中選會主委李進勇表示，周六凌晨零時起，不能在社交平台和媒體為任何候選人助選，違者將被罰10萬至100萬元新台幣（約2.5萬至25萬港元）。

柯文哲周六一早和妻子陳佩琪前往住所附近的票站投票，被問是否有準備個人「幸運小物」，柯直言自己是西醫，沒有這習慣。他與民進黨、國民黨總統候選人賴清德、侯友宜紛紛呼籲民眾返鄉投票，松山文創園區製煙工廠文創店家為鼓勵進駐業者行使投票權利，周六將營業時間延後至上午11時開業。

在周五（12日）選前最後一晚的造勢活動上，各候選人盡最後努力拉票。賴清德承諾要打造更好的台灣，呼籲選民用選票捍衞台灣，不能過度樂觀，「去投票，就會贏」。侯友宜強調，要完成台灣第4次的政黨輪替，要終結綠色貪腐，藍白政黨合作，實現聯合政府。柯文哲則呼籲選民用選票證明台灣不是只有藍綠，改變台灣翻轉未來。

當晚在國民黨於新北板橋的造勢活動上，侯友宜在台上發表演說時，一名澳洲籍香港喜劇演員突然在舞台前拋灑人民幣玩具鈔，立即被保安上前制止並帶離，後交由警方處置。經了解，該男子本月初持旅遊簽證赴台，他聲稱撒玩具鈔無政治目的。警方在記錄男子相關資料後，晚上讓他自行離去。