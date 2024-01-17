張劍虹作供　黎曾說呼籲市民上街示威　及尋求西方援助

黎智英連同集團旗下3間公司，涉違國安法案件，今（17日）踏入第11日審訊。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹出庭作供。張供稱黎智英形象鮮明，2019年反修例事件後，黎曾說要透過《蘋果日報》呼籲市民上街示威抗爭，給壓力政府；及尋求西方民主國家關注，希望對方提供援助，包括實施制裁等強烈行動。

張劍虹在庭上逐一介紹《蘋果日報》高層的工作範疇，當中陳沛敏是副社長，負責紙媒決策；林文宗是執行總編輯，也是陳的助手；羅偉光是總編輯，負責管理港聞編採；馮偉光是執行總編輯，也有在《蘋果》「蘋論」一欄寫社評，筆名盧峯。2020年6月初，馮開始負責管理《蘋果》英文版。自此馮由一周兩篇社評，減至一周一篇。

張續說，楊清奇是主筆，筆名李平，會寫社評、聯絡作者，及按黎智英的編採及評論政策審批稿件。被問及編採及評論政策是什麼，張指，黎說過要透過《蘋果》呼籲市民上街示威抗爭，「畀壓力政府」。同時，黎希望尋求西方民主國家關注，提供援助。張稱，上述5人均為黎智英任命。就英文版運作，黎有很清楚的指示。黎亦曾說過，Mark Simon及壹傳媒前董事Mark Clifford會介紹寫手。