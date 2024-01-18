供稱英文版可讓《蘋果》走向美國　張劍虹指黎智英對此「好心急」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（18日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹續作供。張說，2020年5月，黎智英主動要求成立《蘋果日報》英文版，認為外國讀者訂閱支持，會給《蘋果》很大幫助，及能夠讓《蘋果》走向美國，形容他對此「好心急」。

張表示，黎智英的專欄「成敗樂一笑」，一般會放在副刊，但有一兩次會刊於論壇版，當中包括一篇題為〈現代人不是西方文明機制外生存的動物〉文章。2020年5月某日，黎智英設立一個叫「English News」的群組，除加了他外，其他成員包括前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光等。黎開宗明義說，覺得有需要成立英文版《蘋果日報》，並談到自己的期望、目標和做法，吩咐管理層盡快「傾吓」如何處理。

張稱，黎曾在群組說，如果外國讀者訂閱支持，會給《蘋果》很大幫助，同時可以讓《蘋果》走向美國。黎希望美國讀者能成為美國政治及《蘋果》的槓桿。黎對此事十分心急，冀英文版「快啲面世」，故常催促負責同事。黎指示張找馮偉光負責英文版，張遂在5月下旬相約為午餐，馮答應，並在6月初上班。

張補充，《蘋果》英文版中，部分是由中文版揀選文章，並翻譯成英文；部分是由寫手去寫。黎訂下揀選文章的原則和框架，即要有關抗爭、逆權、制裁，以及反港府反中共，寫手要「偏黃」，表明「唔要Pro China（支持中國）」的文章。黎不會自己挑選文章，而是由馮偉光根據黎的準則選擇。

2020年7月起，黎智英開始做名為「Live Chat with Jimmy Lai」的節目，談香港局勢。黎這樣做的目的，是希望在國安法生效後，透過與具影響力的政客、前官員、學者等訪談，造成輿論，好等外國援助。黎及其助理Mark Simon會負責選擇嘉賓。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022