輸入外勞令港各行業薪酬壓抑嚴重　調查指過半人憂就業前景

本港疫後經濟復甦未如理想，有工會今日（18日）公布一項調查結果，發現有逾40%人對現有職業的就業前景並不感樂觀，另發現「工時長、收入少」的情況未見改善。工會促請政府及僱主採取措施改善就業情況，改善薪酬待遇及工作條件等。

該工會於去年12月至今年1月進行問卷調查，成功訪問3,772名會員。結果發現，逾半受訪者憂慮政府擴大輸入外勞及放寬人才清單會影響就業前景。調查又發現，「工時長、收入少」的情況未見改善，逾半人每周工時高於國際勞工組織建議，且近30%人的收入較去年減少。

工會權益委員會副主任林志挺表示，收入減少方面，零售業影響最大，尤其是以銷售佣金為主要收人來源的相關工人最受影響，估計與本地消費減少，以及內地消費模式轉變有關，期望政府日後可多加宣傳本港活動，甚或待啟德體育園落成後多舉辦大型活動，吸引旅客來港，「只要活動岩旅客口味，佢哋自然會黎」。

議員黃國亦提到，輸入外勞令各行各業的薪酬壓抑嚴重，以建造業為例，近期工人每工公價已有下跌趨勢，坦言現時首批到港的外勞只佔少數，恐怕日後全數外勞到港時影響更大。對於有消息指，小巴業界相關路線營辦商為早前考牌「肥佬」的4人安排補考，但其中3人再次不合格，黃稱關注外勞技術工到港後的適應問題，尤其是對本港的就業影響和市民安全，強調政府要做好把關，至少要求相關工人需要考牌合格，以符合本港標準，確保服務質素。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰則指出，在人手不足下，飲食業工人常常要「一個人做三個人嘅工作」，長期處於高強勞動的狀態，容易因過勞而導致發生職安健間題。他續指，飲食業「工時長、工作量大」的問題，由此至終都未有解決，故認為目前在整體市道欠佳的情況下仍然輸人外勞，只會打擊工人的就業信心，建議政府及僱主應優先改善行業的工作條件。