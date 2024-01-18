舊灣仔警署改為國際調解院總部交立會討論　未提工程造價

政府今日（18日）向立法會司法及法律指事務委員會提交文件，計劃翻新舊灣仔警署，並改建為國際調解院總部，翻新工程包括，增設調解設施、不同大小的多用途室及會議室等，項目預計在2025年中完工，惟暫未交代造價。

當局表示，計劃於2024 年第一季把擬建議工程項目提交工務小組委員會審議和向財務委員會(財委會)申請撥款。待撥款獲財委會批准，以及成功爭取國際調解院總部落戶香港後，將盡快展開翻新工程，務求於 2025年年中完成基本工程。

舊灣仔警署早於2009年12月18日獲評為二級歷史建築，當局強調會採取措施保存建築的文物價值，會採用最少干預和可還原的原則，把對該歷史建築的改動或干擾減至最低。當局會保留面向告士打道的主立面，陽台的後加分隔牆則會拆卸，但其他具有高價值的主要建築特色元素仍會盡量予以保存或重用，其中包括木窗及門、帶旗杆的矩形山牆，以及原貌空間如羈留室、槍械庫和外露壁爐等。

整個工程主要內容為增設調解設施、不同大小的多用途室及會議室、接待處和出入口、等候區和安檢區、供調解程序參與者使用的休息室及工作室、後勤輔助設施，包括檔案和記錄儲存室等。政府有關建議本月初已獲灣仔區議員支持。