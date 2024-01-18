牽涉10宗案件企圖妨礙司法公正　男警被控兩罪明日提堂

深水埗警區重案組人員在調查一宗詐騙案件期間，懷疑有人妨礙司法公正。該案件其後交由西九龍總區重案組人員調查，並於去年8月25日在青衣區拘捕一名男警務人員，涉嫌於2023年1月至7月期間處理10宗案件時意圖妨礙司法公正。

經諮詢法律意見後，該名被捕男子已被控一項「偽造」罪及一項「公職人員行為失當」罪，案件將於明日(19日)在九龍城裁判法院提堂。該名男子已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

警員涉及各種罪行過往時有發生。上周六(13日)，一名身穿全黑衣褲、頭戴漁夫帽的男子，在夜闌人靜時進入屯門屯利街華都商場一間24小時店舖夾公仔。期間有閉路電視拍下該男子手持懷疑磁石偷走機內的公仔。執法人員到場，檢獲9隻不同動物造型的卡通公仔及一塊磁石，經調查後以涉嫌「店舖盜竊」罪，拘捕一名周姓（35歲）男子。消息指，被捕男子為一名警員，隸屬水警西分區。

去年7月26日，一名女警於屯門屯隆街一店舖，懷疑盜去總值約160港元的貨物。人員接報到場，經初步調查，該名姓黎（39歲）女子涉嫌「盜竊」被捕。去年4月6日，一名18歲女子報案，指她於同日在牛頭角港鐵啟德站附近疑被一名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，去年8月4日以涉嫌普通襲擊，拘捕一名37歲男警，他已被停職。