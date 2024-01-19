張劍虹稱按黎智英指示訪問林榮基　炒熱「反送中」催谷市民上街

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（19日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹續作供。庭上揭露，黎智英曾指示張劍虹訪問銅鑼灣書店店長林榮基，並放在頭條，催谷即將舉行的「反送中」遊行。遊行舉辦前，黎再傳訊息，說氣氛似乎不夠熾熱，要求張再想辦法催谷。

庭上展示一系列與案有關的WhatsApp對話。其中在2019年4月，銅鑼灣書店店長林榮基在內地被拘留一段時間後返港，之後和何俊仁開記招交代事件，此後林再無返內地，並被內地通緝。之後，黎智英告訴張，林去了台灣。黎遂發指示，提到「會用林榮基的新聞催谷廿八號大遊行，但要做頭條必須有林的電話訪問，請與林聯絡促成此事，謝謝」。張聯絡林榮基後，林回應「明白，會聯絡蘋果」。張最終與林做了訪問， 並寫了報道。張把黎的指示轉達給前蘋果副社長陳沛敏，要求她將此新聞做頭條。

辯方又透露，黎智英有眼疾，接受手術後，最近有惡化情況。他一直靠聆聽來了解審訊內容。控辯雙方同意，如果涉及重要的WhatsApp訊息，會將內容朗讀出來。另外，控方說，會盡量放大屏幕內容，法官亦建議黎智英可坐前一行，方便他閱讀置於犯人欄內的電子屏幕。

張今在庭上說，上述談及的大遊行，是指2019年4月28日舉行的「反送中」遊行。遊行前一日，《蘋果日報》出版題為「林榮基流亡台灣 臨別呼籲 守護香港明日上街」的頭版報道。報道中談到「林寄語港人不要再『食花生』，惡法之下人人自危，他無法參加4.28反惡法遊行，港人要上街」。對於文中直接引述林的說話指「香港人唔好詐瞓」。張解釋指，之所以選擇這句話放入報道，是因為他覺得廣東話「傳神啲，有感覺啲」。張強調，自己是按黎智英指示寫報道，目的為催谷市民上街遊行。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022