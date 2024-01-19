YouTuber駐校實習社工　遭教師聯署促辭退　港專：已另行安排實習

YouTube頻道「JFFT」成員、名為「床哥」的陳鈺麟，日前表示在一間中學擔任駐校實習社工，惟在工作展開第二天，卻接獲就讀的香港專業進修學校來電，指該中學老師「聯署」要求將他辭退，事後陳鈺麟拍片表達不滿。港專學院今日(19日)回應事件，形容「床哥」是「潮流啲嘅網紅」，故有不同表達方式，箇中原因屬雙方信任與接納問題，由於「勉強無幸福」，現已安排另一機構讓他完成實習要求，但亦強調言行是品德的其中一項，若引起他人質疑品德則有需要反省。

港專學院校長陳卓禧表示，面對新轉變，用新媒體形式、新手法服務對象，或帶出正確價值觀及正能量，校方認同「床哥」的初心，並指手法或可為社工專業帶來新做法，值得探索，並會全力支持同學探索新事物及做不同嘗試，在遇到困難時作出支持。對於陳鈺麟的情況，陳卓禧稱，並非「邊個唔要邊個」，而是提供服務者及接受服務者間信任及接納的問題，而「勉強無幸福」，故已安排另一機構，相信是更好的環境，讓他可完成實習要求。

陳卓禧又提到陳鈺麟早前已完成第一個實習，當中並無出現問題，亦無收到負面評價，且陳鈺麟在入學面試時已透露，修讀社工是因他在網絡渠道接觸到很多個案，認為有需要增長專業知識及能力，以幫助觀眾走出新的路。不過陳卓禧則強調，品德的其中一個表現是言行，如引起其他人對他品德的懷疑，仍有反省的需要。

港專社會科學院院長兼系主任崔日雄亦指，並非完全了解陳鈺麟在網上的言行及形象，但理解上亦是發放正能量為主，故不認為會影響社工的形象，亦對他有信心可以成為好的社工。對於近日收到其他機構致電「伸出橄欖枝」，可以接收陳鈺麟前往實習，並與新機構已有充分溝通，崔日雄稱絕對相信同學有專業。

「床哥」陳鈺麟昨日(18日)在社交平台Instagram發布一條長達9分鐘的影片，片中解釋事前中學的輔導主任有了解他作為YouTuber的身份，並諮詢過副校長意見，最終同意他在這間中學實習。他續指，副校長亦在他工作第一日向他表示，知道每個人有不同一面，同時認同他的專業資格，相信他是以實習社工身份，而非YouTuber的身份來校工作，在學校亦會強調自己為實習社工，不希望學生叫他「床哥」。

陳鈺麟在校工作兩天，他亦只是進行文書工作，未有接觸同學個案。而學校老師就在兩日當中暗地聯署，要求他離開崗位，當中並無任何溝通，校方亦無任何解釋。對於有關遭遇，陳鈺麟表示感到「好嬲、好無奈」，認為老師不應在毫無了解的情況下，單以YouTuber身份定義他的為人，指「今日係人生咁多年以嚟，遇過最唔公道事情嘅一日。」陳鈺麟亦發布限時動態(IG Story)分享一同實習的同學指「四個同學要走一齊走」，以請辭的方式支持他。