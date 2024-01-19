清華才女中毒案關鍵人移居澳洲　當地華人促逐出境

發生於30年前的清華大學鉈中毒案受害者朱令去年12月離世，終年50歲。當年她的同宿舍好友孫維曾被列作嫌疑人，但最後警方釋除其嫌疑，她亦移居澳洲。近日澳媒刊登有關孫的報道，指當地華人發起請願，要求將她驅逐出境。報道又指孫因為個人資料遭網民起底並公開，現在非常擔心自己的人身安全。

報道稱，孫維出國後改名「孫釋顏」，又改了自己的生日，圖以新身份生活。她2015年在澳洲新南威爾士省購入大型農場，並於2017年在當地定居，之後又透過投資地產獲利。據指，孫和丈夫謝（Xie，音譯）先生是再婚，兩人感情很好。

當地華人早前向澳洲國會請願，要求相關部門介入調查朱令中毒案，並將孫維驅逐出境。請願書寫着「澳洲不是藏污納垢的地方」，近4萬人聯署，請願已通過。傳聞孫已開始拍賣在澳洲的房產，謝先生受訪透露，妻子的個人資訊被洩露，包括手機號碼、電郵、財產情況等。曾與孫合作的商業夥伴也受不同程度騷擾，被警告不要跟她合作。對於朱令事件，謝先生認為是不幸的事，但他與妻子不會發表任何評論。