春節延長通關　羅湖料行車至凌晨2時　設通宵跨境巴士專線

政府正與內地商討改善跨境口岸的通關安排。據了解，繼深圳灣口岸將在農曆新年期間提供24小時通關服務後，兩地將首度延長鐵路口岸服務至翌日凌晨，便利深圳與本港居民的羅湖口岸有望在年三十及年初二延長開放至翌日凌晨2時，有關方案現正待中央拍板。

東網向港鐵上述消息時，港鐵表示，一直致力便利跨境乘客出行，並就此與相關政策局及持份者保持緊密溝通，會積極配合相關的政策決定。運輸及物流局亦指，正研究就延長通關服務設立跨境通宵巴士疏導旅客。

議員田北辰今日(20日)亦指，據他了解，政府計劃年三十(2月9日)至年初四(2月13日)，一連5日在深圳灣口岸實施24小時通關，羅湖口岸在年三十及年初二延長開放至翌日凌晨2時，落馬洲支線口岸開放時間暫時維持不變，正等待中央拍板最終安排。

田北辰指出，目前皇崗口岸通宵開放，加上深圳灣口岸24小時通關，能應付的人流量增加一倍，相信能滿足農曆新年的離港人潮。田北辰續指，港鐵在年三十晚通宵服務，鐵路口岸亦應跟隨開放24小通關，建議人流多的羅湖及落馬洲支線口岸，在年初一及初二開放時間延長至凌晨12時。他估計，延長通關或令兩地海關人手緊張，但認為只維持3日，相信關員「辛苦點」也能應付。

另有議員表示，深圳灣口岸早前已實施24小時貨物清關，具備較高條件落實旅客24小時通關，預料成事機會較大，希望當局盡快公布；至於延長鐵路口岸運作時間亦有條件在農曆新年前落實，兩者不具排他性，期待有更多便利遊客來港措施盡快公布，包括放寬更多省市居民來港自由行，帶旺本港市面。

對於去年除夕煙花匯演後大批旅客滯留車站，該議員表示，政府正與內地相關部門努力溝通，相信農曆新年不會再出現同類事件。她補充，如果鐵路可以延長服務時間，加上再多一個口岸實施24小時通關，有信心車流人流擠塞問題可以大大疏導。