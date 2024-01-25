小學參考IB推校本PIE英語課程　著重生活化活用英語

IB近年大行其道，不少家長都希望讓子女修讀國際學校課程。有小學參考IB課程引入校本國際PIE課程，以傾聽、賦權、主人翁意識策略三元素為主導，參考IB課程所提倡的10個學習者培養目標，旨在培養學生成為自主學習者，以迎接瞬息萬變的未來，而9成學生的英語口語和閱讀能力均大幅提升。該校校長指，修讀PIE課程能令學生更有信心運用英文表達自己，更重要的是學生英文課堂已經不是只學習英文，而是能運用英文去學習不同的知識，真真正正能「把英文學習生活化。」

將軍澳的津貼小學博愛醫院陳國威小學自2021／2022學年起，在小二英文課程中，引入創新校本國際PIE課程，校方目前已將校本國際PIE課程，擴展至小一至小四推行，以補充傳統英文科教學的不足。為了解PIE課程的成效，校方向小二至小四修讀學生進行問卷調查，發現分別有90%及93%表示，完全明白外籍老師在課堂上的教學內容，以及英文口語表達能力提升；在閱讀英文能力上，分別有約83%小二生及97%小三生，認為能力提升了；另更有近97%小二生及93%小三生表示，能自行或與同學合作完成學習課業或任務。

校長韋淑貞表示，在傳統的校本英文課程下，學生依據老師的指示去完成課堂任務，欠缺探求知識的動機，學生能高度參與，惟內容及進度仍是由教師掌控，學生學習處於被動。韋續稱，校本國際PIE課程與校本英文圖書課程結合，學生透過不同的課堂活動，以英文進行主題學習，令英文成為學習時的生活用語，韋淑貞認為PIE有助學生建立學習英語的信心，「年紀愈小愈不怕，反而高年級難開口，希望他們習慣較開放的學習模式。」

英文科主任趙秀華稱，校本PIE課程是參考IB國際文憑作框架，並配合校本圖書教學，特色是鼓勵學生提問及學會學習。在老師指導下，透過不同科目和角度掌握基本資料、研究方法、匯報技巧等；同時，課室亦依照不同教學需要而設計。而PIE課程沒有教科書，由校內三位外籍老師帶領進行，課堂上就不同的主題進行探究式學習，另外，課程設計其中一個最重要元素，是給予學生表達意見和感受的機會，因此學生進行小組任務的過程中，可以透過與同學之間的討論、以及向外籍老師表達意見，成功提升英語溝通能力，課程設計，亦十分重視學生們的情感表達。