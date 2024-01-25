稅局追收逾40萬元利得稅　記協反對並安排專業人士協助

香港記者協會今早(25日)在社交專頁發表聲明，上周收到稅局追收2017/18年度逾40萬元的利得稅，並預告稍後可能會向記協追收其他年度的利得稅。記協對此感不解，將反對稅局就2017/18年度的評稅，並已安排專業人士協助跟進。

記協指，稅務局去年11月底來信，正對記協2017/18年度起的稅務事宜進行審核。經初步溝通後，稅局要求記協提交部分年度的詳細帳目紀錄，及補交2017/18至2022/23共六個年度的利得稅報稅表等。

記協表示，上周收到稅局追收2017/18年度逾40萬元的利得稅，需於一個月內提出反對，否則需全數繳付局方追收的金額。此外，稅局亦預告稍後可能會向記協追收其他年度的利得稅。記協對稅局計算稅款的方法，即以記協銀行存款數目作為計算基礎，感「大惑不解」。

記協重申，多年來的營運經費主要來自各大公私營機構在年度籌款晚宴上提供的贊助，強調每個財政年度均有按《職工會條例》安排核數師核數，按時將財政報告及核數報告提交政府。本會將繼續配合稅局，提交相關的財務文件，及後可能提出會面要求。