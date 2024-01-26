張劍虹續作供　邀美軍官上訪談節目　黎智英揚言：一定去到盡

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（26日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供。張說，黎智英在國安法生效後，仍請美國退休軍官等嘉賓上訪談節目，黎揚言「佢哋（中共）咁搞我，我一定去到盡，我無得褪」。

張供稱，2020年7月左右開始，黎智英主持訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，節目會在YouTube、Facebook、Twitter及《蘋果日報》網站內的平台「果燃台」播放。黎的訪談對象，包括美國前副國防部長沃夫維茲、美國前陸軍副參謀長基恩、英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯、彭定康等。張憶述，2020年11月下旬，他在黎智英的房間就節目傾談。期間黎就嘉賓「好猛」、「好有影響力」，包括基恩。張當時說「呢啲時候請退休軍官，會唔會好敏感？」黎智英稱，「我做咗生意幾十年，佢哋（中共）咁搞我，我一定去到盡，我無得褪。」

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022