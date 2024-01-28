首間中醫醫院料明年底啟用　首年門診為主　不設急症婦產科

本港首間中醫醫院預料明年年底落成，屆時將分階段提供服務，首年以門診為主，次年則提供住院服務，共設250張住院病床及40張兒科病床，但醫院不包括急症室及婦產科。政府今日(28日)表示，中醫醫院以公私營合作營建，將有65%服務由政府資助，其餘35%則以私家模式營運，並會按市場定價，預計明年中可確定收費。

中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟稱，中醫醫院將分為內科、外科、兒科、婦科、骨科，以及針灸科共6個科，並設腦退化等「專病」、即較「出色」的治療項目。有別於目前的中醫診所，中醫醫院可為有需要病人提供住院服務，張偉麟以突發性椎間盤突出或中風為例，部分患者活動能力可能受影響，甚至喪失自理能力，若能安排住院，更密切監察病情，以及了解治療後的反應，將能有更完整治療方案。

對於不設急症、全身麻醉手術及分娩服務，張偉麟解釋，希望中醫醫院以發展中醫為主或中西醫協作的服務，若要提供急症等服務，將較難集中發展中醫藥。

現時本港有18區中醫診所暨教研中心，內科門診按次收費120港元，當中包括最多5劑中藥，當局於去年10月起將每年服務名額由約60萬個增至80萬個。張偉麟指，增加名額後仍然爆滿，反映社區普遍接受相關收費水平，中醫院會按不同服務制定不同收費，亦會檢視市民承擔能力，以及相對性等因素。