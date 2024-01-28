去年黑雨暴雨成災　渠務署今年申撥80億改善7雨水排放系統

去年9月本港發生「500年一遇」黑色暴雨，黃大仙及港島東區成重災區，有商場整層被淹浸，有停車場水位逾2米，無論商戶或車主都損失慘重。渠務署長莫永昌今日(28日)向傳媒表示，在雨災後各區進行多個小型改善工程，包括鞏固集水口和加建排水管，爭取在今年雨季來臨前完工。 而今年會就7個雨水排放系統項目到立法會申請撥款，涉款共80億港元，會透過分拆較複雜項目，以及加快設計和採購，令設施盡快落成啟用。

莫永昌指，已加快在多區進行小型改善工程，包括在柴灣道迴旋處加建入水口和抽水泵，在翡翠道加建排水管和集水溝，並改善龍翔道集水溝。黃大仙和港島東區本身都有雨水排放系統在規劃階段，其中黃大仙摩士公園興建地下蓄洪池項目，最早在2015年提出，至今已經9年。港島東區多處建雨水渠，由2018年提出至今，亦過了6年。

莫指，今年會就7個雨水排放系統項目，到立法會申請撥款，涉款共80億港元，當中包括黃大仙和東區項目。他指，不少雨水排放系統設在鬧市地底，工程涉及大規模挖掘，一般要約5年完工，未來會透過分拆較複雜項目，加快設施落成啟用。上次特大暴雨後將東區雨水排放系統改善工程，分拆成兩個階段，先進行可在較短時間完成的雨水渠改善工程，下一階段會建設雨水排放隧道，進一步提升東區防洪的能力。

設施將分階段在3至5年內完工和啟用，亦會在申請撥款時同步招標，縮短工程在設計、採購和施工的時間。 另外，渠務署正檢討《雨水排放系統手冊》的設計雨量參數，以及署方緊急事故控制中心及緊急應變隊伍的運作，長遠加強本港應對極端天氣的能力，加快處理水浸。

另一方面，渠務署在觀塘污水泵房上蓋，設園景平台和多組遊樂設施，打造成「茶果嶺海濱公園」，吸引不少人打卡。莫指將來在黃大仙、九龍城、沙田及西貢等區的蓄洪池，也會以一地多用原則規劃，7個雨水排放系統改善工程中有6個項目涉及蓄洪池，會透過一地多用原則，開放予市民使用。 而大角咀櫻桃街旱季節流器上的公共空間，將於今年首季開放，渠務署目標在今年內大致完成翠屏河活化工程，屆時亦會提供大量公共空間，讓市民使用。