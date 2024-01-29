三層應急機制本月底結束　政府未定續留　議員指支援不到位

本港踏進後疫情時代，學童精神壓力俱增，學童自殺個案趨升引起社會關注。政府上月在中學推出「三層應急機制」，及早識別和支援有高風險的學生。機制本月底將會結束，政府未來數日將要決定路向。有立法會議員指，學界對機制感到失望，認為未能有效支援學校處理個案，促延長機制。學者就指政府應同時正視影響學童精神健康的系統問題，包括課堂安排和社會關愛年輕人的氛圍等。

「三層應急機制」目的是要及早識別和支援有高風險的學生。第一層是透過學校的跨專業團隊，檢視校內有精神健康需要的學生的情況，為他們提供協助；第二層是政府組織 「校外支援網絡」；第三層是校長向醫管局精神科，轉介有嚴重精神健康需要的學生。不過，教育局未有公布最新求助及轉介數字，稱政府一直密切留意機制的運作情況，與業界積極溝通，會適時公布安排。

教育界議員朱國強坦言，學界對機制感到失望，他曾聽說有幾位校長有用過機制，其中兩位遇到緊急個案致電專線時，獲回覆若個案緊急就致電999，如果非緊急就會轉介精神科，認為支援未到位。有中學校長反映，有學生自殘被勸止，送院後醫生只開4天病假，結果一周後學生再次自殘，才即時轉介精神科跟進。 他認為機制有需要延長，協助緊急個案，但支援必須到位，例如要改善人員培訓，釐清應對個案的程序等，否則機制就變得形同虛設。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指，三層機制處理的學生個案據他所知並不多，而去年9至12月，學童自殺的數字已經按年減少，估計因為早前社會較關注學童自殺的問題，學校調整教學活動，加上近2個月有長假期，對學生的精神健康有幫助。 他認為機制可讓部分有需要的學生得到支援，但他認為不應該將精神健康只是看成醫療問題，否則可能會忽略預防學生精神健康變差的工作，除了讓有需要的人及早求醫，也需要防止無問題的人，變得有問題。

至於三層機制是否應該延續，葉指有需要的學生得到醫療支援是好事，但也要考慮資源問題，不少系統性的問題都要處理。而不少學校都會追趕疫情期間落後的教學進度，建議放慢一點步伐，讓學生更多時間適應。有學校就取消疫情後第一個學期的考試，亦有學校設立「傾談室」或「休息室」，讓學生有地方歇息或傾訴心事，都可令學生感覺到被關愛。