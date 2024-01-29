車用石油氣上限價格下月調整　每公升加6至9仙

機電工程署今日(29日)宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在今年2月1日至2月29日期間的車用石油氣上限價格。經整體調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.73港元至4.62港元不等，升幅為每公升0.06至0.09港元。

機電工程署發言人表示，今年2月1日的車用石油氣上限價格調整，反映了今年1月的國際石油氣價格變動，以及最新的綜合消費物價指數和名義工資指數的平均變動。發言人指出，車用石油氣上限價格是按照合約指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是指上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格會在每年2月1日及6月1日按綜合消費物價指數及名義工資指數的平均變動調整。最新的綜合消費物價指數及名義工資指數的按年變動率分別為升2.1%及升2.2%。

發言人又指，有關國際石油氣價格及每間專用氣站的車用石油氣上限價格詳情，已上載機電工程署網站及張貼於各專用氣站，方便業界監察專用氣站價格的變動。此外，機電工程署網站的「最新消息」內亦載有專用氣站價格調整機制的詳細資料。